Тайвань сообщил о приближении к острову 29 военных летательных аппаратов Китая

В ответ вооруженные силы острова подняли истребители

ГОНКОНГ, 22 июня. /ТАСС/. Военные Тайваня за минувшие сутки выявили перемещения в воздушном и морском пространстве возле острова 29 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в четверг сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как отмечается в заявлении, два истребителя J-11 вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО на юго-западе сектора, а один противолодочный самолет Y-8 в том же районе пересек так называемую срединную линию на юге Тайваньского пролива. Кроме того, возле восточного побережья острова зафиксирован полет противолодочного вертолета Z-9.

Вооруженные силы острова в ответ подняли истребители, а также задействовали зенитно-ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.