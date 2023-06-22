Международная организация гражданской авиации осудила ракетные пуски КНДР

ICAO призвала республику соблюдать международные нормы

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) единогласно приняла резолюцию с осуждением ракетных пусков КНДР во время сессии ее Совета, открывшейся 19 июня в Монреале. Об этом в четверг сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"В резолюции содержится осуждение ракетных пусков Северной Кореи, которые представляют серьезную угрозу безопасности международной гражданской авиации и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - информировали в Сеуле. ICAO призвала Пхеньян соблюдать международные нормы, включая Чикагскую конвенцию 1944 года.

МИД Республики Корея отмечает, что Совет ICAO выступал с осуждением ракетных пусков народной республики в 2017 и 2022 году. В 2022 году была принята резолюция Ассамблеи ICAO, которая затрагивала этот вопрос. По мнению южнокорейских дипломатов, все это говорит о решимости международного сообщества не допускать нарушений международных норм со стороны КНДР, которые угрожали бы гражданской авиации.

15 июня КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря на фоне последнего раунда учений Республики Корея и США с боевыми стрельбами на полигоне вблизи межкорейской границы, за которыми в тот день наблюдал южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

КНДР 31 мая предприняла попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Ракета-носитель "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. До запуска Пхеньян проинформировал Международную морскую организацию. Однако организация впоследствии осудила запуск спутника, назвав его угрозой судоходству.