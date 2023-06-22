ЮНЕСКО на внеочередной сессии рассмотрит условия возвращения США в организацию

Согласно заявлению организации, государства должны будут выразить свое отношение к такому намерению страны на основе конкретных финансовых предложений

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. ЮНЕСКО проведет 29-30 июня внеочередную сессию Генеральной конференции, чтобы рассмотреть условия возвращения США в состав организации. Об этом сообщили в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Как отметил в коммюнике секретариат всемирной организации, "сессия Генеральной конференции, объединяющей 193 страны, созвана генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в соответствии с уставом организации по требованию трети стран-участниц".

"В ходе сессии государства должны будут выразить свое отношение к намерению США вернуться в организацию в июле на основе конкретных финансовых предложений", - указали в секретариате.

США покинули ЮНЕСКО в 2018 году. При этом членские взносы Вашингтон не платит с 2011 года. Страна отказалась от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Сейчас задолженность Соединенных Штатов перед организацией составляет $612 млн.

В МИД РФ заявили, что Москва готова приветствовать возвращение Вашингтона в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, однако это не должно нарушать ее устав. В российском дипломатическом ведомстве указали, что представленный на рассмотрение государств - членов ЮНЕСКО план возвращения США в организацию является фактическим "ультиматумом" Вашингтона. Он предполагает восстановление права голоса и пассивного избирательного права для крупнейшего должника в ЮНЕСКО.