Венгрия призвала руководство Украины прекратить нарушения прав национальных меньшинств

Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что руководство Евросоюза также должно оказать влияние на Киев

БУДАПЕШТ, 22 июня. /ТАСС/. Украинские власти должны прекратить нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье, выполнив рекомендации Венецианской комиссии. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Правительство Венгрии призывает парламент, правительство и президента Украины восстановить в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии права, которыми раньше пользовалась венгерская община", - сказал дипломат. Он напомнил, что ранее в этом месяце эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В связи с этим Менцер заявил, что руководство Евросоюза также должно оказать влияние на Украину, чтобы обеспечить соблюдение в этой стране прав национальных меньшинств. "Брюсселю пора заняться этой чрезвычайно серьезной проблемой", - привело слова представителя венгерского МИД информационное агентство МТИ.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит намерение Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока власти этой страны не прекратят нарушать права этнических венгров в Закарпатье.