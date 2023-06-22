Парламент Молдавии упразднил фракцию оппозиционной партии "Шор" после запрета КС

Решение поддержали представители правящей Партии действия и солидарности, против голосовали депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял решение упразднить фракцию оппозиционной Партии "Шор" в связи с тем, что Конституционный суд (КС) одобрил запрос правительства о признании ее антиконституционной.

"Депутаты фракции продолжат работу в Высшем законодательном органе как независимые", - заявил после голосования председатель парламента Игорь Гросу. Решение поддержали представители правящей Партии действия и солидарности, против голосовали депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Депутаты партии "Шор" также были исключены из номинального состава делегаций парламента в международных парламентских организациях и в двусторонних парламентских организациях с другими странами.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Один из авторов запроса Сергей Литвиненко, который занимал на тот момент пост министра юстиции, выдвинул против партии обвинения в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны", основанными на публикациях в СМИ. Кроме того, он обратил внимание на то, что лидер партии Илан Шор в прошлом году был включен в санкционный список США.

Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.

Лидер партии Шор заявил, что после консультации с юристами в ближайшие два дня будут представлены конкретные решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. Он также заявил, что сторонники партии продолжат массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду, правительства и парламента.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власть ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо, а также был поставлен рекорд по уровню инфляции, которая впервые после 1990-х годов достигла 30% в годовом выражении.