Генсек правящей партии Грузии заявил, что санкции против РФ навредят грузинскому агропрому

Каха Каладзе считает, что республике нецелесообразно отказываться от торговли с Россией

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Грузия навредит работникам своего сельского хозяйства, если введет санкции в отношении России. С таким предупреждением выступил перед журналистами генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

"Когда нас призывают присоединиться к санкциям (против РФ - прим. ТАСС), мы знаем, что тем самым мы нанесем ущерб обычному крестьянину, трудолюбивому человеку, который в 24-часовом режиме делает все, чтобы создать какую-то продукцию, а затем реализовать ее, пусть даже и на российском рынке," - сказал Каладзе.

Политик считает, что Грузии нецелесообразно отказываться от торговли с РФ. "Почему мы не должны использовать возможность, когда грузинский крестьянин, бизнес получают прибыль? Это ведь деньги, поступающие в грузинскую экономику. Соответственно если мы сделаем шаг и присоединимся к санкциям, мы навредим не экономике России, а своему народу и грузинской экономике", - заключил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объяснив это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси за "неморальную позицию" грузинских властей в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в международном аэропорту Тбилиси, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.