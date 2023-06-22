Мезенцев предложил направить послам ЕС книгу о преступлениях нацистов в СССР

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что информационное пространство границ не имеет

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил направить аккредитованным в Москве и Минске послам стран Евросоюза экземпляры книги о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии и Ленинградской области.

"Информационное пространство границ не имеет. Я подумал о том, что <...> мы эти книги должны направить послам стран Евросоюза, которые аккредитованы в Москве и в Минске, и всем тем людям, кто сегодня пытается, нося чиновные погоны западных демократий, сомневаться в победе советского народа над фашизмом", - сказал Мезенцев в ходе презентации в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" книги "Срока давности не имеют..." из серии "Библиотека Союзного государства".

Государственный секретарь сообщил, что в книге отражены "вопиющие факты, леденящие душу и кровь, в отношении зверств, которые творили фашисты на земле Белоруссии и в Ленинградской области, в отношении блокадного города, когда южное кольцо блокады держали немецко-фашистские захватчики, а северное кольцо держали финские войска. "Мы сегодня об этом говорим как о фактах геноцида", - подчеркнул Мезенцев. По его словам, книга "посвящена огромной работе, которую провели генеральные прокуратуры и следственные комитеты Белоруссии и России".

Ранее Мезенцев информировал о том, что в издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства очевидцев злодеяний, творившихся на советской земле оккупантами и их приспешниками. По словам государственного секретаря, книга "подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Белоруссии в 1941-1944 годах", а также то, что "блокада Ленинграда и варварское, зверское, отношение немцев к жителям Ленинградской области - это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный".