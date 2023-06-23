WSJ: Индия намерена использовать купленные у Вашингтона БПЛА на границе с Китаем

По сведениям газеты, беспилотники собирают информацию о развертывании китайских войск и вооружений, артиллерийских позициях и новой пограничной инфраструктуре

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Индия намерена использовать часть купленных у США разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B для патрулирования границы с Китаем. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Она отмечает, что сейчас Нью-Дели располагает десятками беспилотников индийского и израильского производства, многие из которых оснащены "передовыми датчиками и камерами, используют спутниковые снимки для отслеживания действий Китая в приграничных районах". Со ссылкой на индийских официальных лиц газета указывает, что БПЛА собирают информацию о развертывании китайских войск и вооружений, артиллерийских позициях и новой пограничной инфраструктуре.

В мае - июне 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения военнослужащих двух стран, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии соприкосновения.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.