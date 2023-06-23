Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины

Что именно он имеет в виду, украинский президент не уточнил

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своем видеообращении новые шаги к "духовной независимости" страны.

"Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

При этом Зеленский не уточнил, какие именного шаги имеет в виду.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующий законопроект по поручению Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.