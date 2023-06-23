Киргизия закупила у России военный вертолет Ми-17

Машину доставили на самолете Ил-76

БИШКЕК, 23 июня. /ТАСС/. Киргизия получила закупленный в России военный вертолет Ми-17. Об этом сообщило Минобороны республики.

"23 июня 2023 года на базе Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики состоялась церемония передачи вертолета Ми-17 личному составу Службы воздушной обороны республики, закупленного в рамках контракта, заключенного между Министерством обороны Кыргызской Республики и акционерным обществом "Рособоронэкспорт" Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вертолет был доставлен в Киргизию на самолете Ил-76, "сборочные работы авиационной техники" были проведены в Киргизии представителями Казанского вертолетного завода, а испытательные полеты - летчиками-испытателями.

Участие в церемонии получения вертолета принял министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, который заверил, что "многоцелевой вертолет Ми-17 существенно повысит возможности Вооруженных сил Кыргызской Республики в решении поставленных задач".

В мероприятии также участвовали представители АО "Рособоронэкспорт", Казанского вертолетного завода, командование и личный состав Сил воздушной обороны Киргизии.

"Денежные средства для закупки упомянутой техники были выделены из республиканского бюджета", - отметили в министерстве.