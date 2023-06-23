Верховный суд Литвы отклонил жалобу осужденного за шпионаж оппозиционного политика

По словам судьи Томаса Шешкаускаса, такое решение связано с подготовкой к совершению особо тяжкого преступления с участием подсудимого

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Верховный суд Литвы, рассмотрев в пятницу кассационную жалобу осужденного за шпионаж в пользу РФ оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, принял решение ее отклонить. При этом срок лишения свободы для него был сокращен на полгода, сообщил журналистам судья Томас Шешкаускас.

"Жалоба отклонена, так как с участием подсудимого шла подготовка к совершению особо тяжкого преступления", - сказал судья.

Судебная коллегия также решила сократить Палецкису срок лишения свободы с шести лет до пяти с половиной. Мотивы такого вердикта судья не пояснил. "Коллегия проголосовала за уменьшение срока на полгода", - сказал Шешкаускас.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Защита Палецкиса требовала дело прекратить, подзащитного оправдать и освободить из-под стражи. Ранее Палецкис заявлял, что в поисках справедливого решения готов дойти до Европейского суда по правам человека. Такое обращение становится возможным после того, как пройдены все национальные судебные инстанции.

Преследование за инакомыслие

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, до 2008 года занимал пост вице-мэра Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года, когда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс., а впоследствии завели дело о шпионаже в пользу РФ. В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Судебное преследование оппозиционер расценивает как преследование за инакомыслие и отмечает, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы. Система, по словам Палецкиса, стремится отомстить ему и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется.