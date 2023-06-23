ЕС снимет ограничения на некоторую ГМО-продукцию из-за климатических изменений

Согласно соответствующему документу Евросоюза, предполагается упростить подход к выращиванию, переработке, экспорту некоторых генетически модифицированных продуктов без получения специальных дорогостоящих разрешений, приравняв их к обычным, полученным с помощью традиционных методов селекции

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен отменить ограничения в отношении некоторых генетически модифицированных культур с целью поддержки фермеров в условиях климатических изменений. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС.

Предполагается упростить подход к выращиванию, переработке, экспорту некоторых генетически модифицированных продуктов без получения специальных дорогостоящих разрешений, приравняв их к обычным, полученным с помощью традиционных методов селекции. Речь идет, в частности, об устойчивой к засухе пшенице и помидорах, не поддающихся воздействию грибков.

По информации издания, официальные лица ЕС считают этот шаг "жизненно важным" для поддержания урожайности сельскохозяйственных культур в условиях участившихся засух и наводнений. Подобные меры приведут к сокращению использования пестицидов и других химических веществ в сельском хозяйстве.

На территории сообщества сейчас выращивается генетически модифицированная кукуруза MON810 производства американской компании Monsanto.