МИД Чехии считает, что коротких путей для вступления Украины в ЕС быть не может

Киев должен выполнить все критерии, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Украине еще многое предстоит сделать для вступления в ЕС, коротких путей для Киева быть не может. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, выступая на Европейском форуме Вахау в Австрии.

"Никаких коротких путей быть не может. Они должны выполнить все критерии. И, разумеется, все страны - члены ЕС должны дать свое согласие. Но они [украинцы] упорно работают", - сказал политик.

Он отметил, что обнародованный ранее предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении показал, что Киеву еще многое предстоит сделать. По мнению Липавского, Украина готова провести необходимые преобразования.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что на данный момент Украина полностью выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, приняв законодательство о судебной реформе и свободе СМИ. По его словам, главным препятствием для вступления Украины в ЕС является продолжающийся военный конфликт.