Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз ЕС ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщил "Официальный журнал ЕС".
В список рестрикций попали:
- Петербургский "ЧВК Вагнер центр".
- Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies. Власти ЕС подозревают компанию в якобы связях с Федеральной службой безопасности.
- Международный расчетный банк и Центр международных расчетов. Причиной попадания в санкционный список стали открытие отделений банков и операционная деятельность на новых российских территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
- Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В качестве обоснования приводится тот факт, что организация "основана и финансируется РФ с целью реализации целей России во внешней политике" и "представляет собой инструмент мягкой силы" государства.
- Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО "Дукс".
- Заводы Звезда" (филиал АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), "Копир", "Универсалмаш", Муромского приборостроительного завода и ФКП "Завода имени Я. М. Свердлова".
- Научно-производственное объединение "Искра".
- Телеканал "Звезда".
- ЧВК "Патриот".
Из физлиц под санкции подпали:
- Участники рабочей группы по СВО Андрей Медведев, Александр Колмаков, Александр Захаренко, Валерий Востротин, Олег Горшенин, Вячеслав Бочаров.
- Замминистра обороны Татьяна Шевцова.
- Бизнесмен Артем Усс, сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.
- Гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, так как компания получает "финансовую выгоду от правительства, а также предоставляет услуги" в Крыму.
- Губернаторы Белгородской, Воронежской и Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также глава Адыгеи.
- Военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук.
- Журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова, корреспондент "Известий" Виктор Синеок, блогер Семен Пегов.
- Генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский, первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.
- Игорь Чайка и Артем Чайка, сыновья полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
- Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
- Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
Всего в черный список попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ. Кроме того, ЕС ограничил поставки техники двойного назначения 87 организаций из из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Сирии и Узбекистана.
Таким образом, в санкционный список Евросоюза теперь включены 593 фирмы, включая все ключевые военно-промышленные компании России. В него также вошли восемь иранских компаний, три китайских, зарегистрированных в Гонконге, одна армянская, две узбекских, одна сирийская и две, зарегистрированные ОАЭ.