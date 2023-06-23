Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

В список рестрикций попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз ЕС ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Об этом сообщил "Официальный журнал ЕС".

В список рестрикций попали:

Петербургский "ЧВК Вагнер центр".

Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies. Власти ЕС подозревают компанию в якобы связях с Федеральной службой безопасности.

Международный расчетный банк и Центр международных расчетов. Причиной попадания в санкционный список стали открытие отделений банков и операционная деятельность на новых российских территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В качестве обоснования приводится тот факт, что организация "основана и финансируется РФ с целью реализации целей России во внешней политике" и "представляет собой инструмент мягкой силы" государства.

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО "Дукс".

Заводы Звезда" (филиал АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), "Копир", "Универсалмаш", Муромского приборостроительного завода и ФКП "Завода имени Я. М. Свердлова".

Научно-производственное объединение "Искра".

Телеканал "Звезда".

ЧВК "Патриот".

Из физлиц под санкции подпали:

Участники рабочей группы по СВО Андрей Медведев, Александр Колмаков, Александр Захаренко, Валерий Востротин, Олег Горшенин, Вячеслав Бочаров.

Замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Бизнесмен Артем Усс, сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.

Гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, так как компания получает "финансовую выгоду от правительства, а также предоставляет услуги" в Крыму.

Губернаторы Белгородской, Воронежской и Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также глава Адыгеи.

Военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук.

Журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова, корреспондент "Известий" Виктор Синеок, блогер Семен Пегов.

Генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский, первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Игорь Чайка и Артем Чайка, сыновья полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Всего в черный список попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ. Кроме того, ЕС ограничил поставки техники двойного назначения 87 организаций из из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Сирии и Узбекистана.

Таким образом, в санкционный список Евросоюза теперь включены 593 фирмы, включая все ключевые военно-промышленные компании России. В него также вошли восемь иранских компаний, три китайских, зарегистрированных в Гонконге, одна армянская, две узбекских, одна сирийская и две, зарегистрированные ОАЭ.