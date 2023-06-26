Асад указал на недопустимость политизации ситуации с возвращением беженцев в Сирию

Президент республики подтвердил, что "безопасное возвращение сирийцев в свои дома является высшей целью сирийского государства"

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой указал на недопустимость политизации проблемы возвращения на родину сирийских беженцев. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией лидера арабской республики.

В частности, Асад "подчеркнул необходимость отказа от политизации проблемы возвращения сирийских беженцев на родину, подтвердив, что безопасное возвращение сирийцев в свои дома является высшей целью сирийского государства".

Вместе с тем президент отметил, что решение этой проблемы связано с процессом послевоенного восстановления Сирии, инфраструктуры в населенных пунктах, объектов и системы предоставления коммунальных услуг. По его словам, власти страны уже приняли множество мер в данном направлении и продолжают усилия, способствующие возвращению сирийцев на родину.