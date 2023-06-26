Переговоры о перемирии в Судане отложили до окончания праздника Ид аль-Адха

Он завершится 2 июля

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Консультации между представителями противоборствующих сторон в Судане - армии и сил быстрого реагирования (спецназа) - отложены до окончания мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом году завершится 2 июля. Об этом сообщил представитель спецназа.

"Переговоры, проходящие в саудовском городе Джидда с делегацией суданской армии, отложены до окончания праздника Ид аль-Адха", - приводит его слова телеканал Al-Hadath.

В соответствии с ранее распространенной информацией Вооруженные силы Судана и спецназ были готовы согласиться на прекращение огня на период празднования с 28 июня по 2 июля.

"Причиной отсрочки консультаций по вопросу о режиме прекращения огня стало несерьезное отношение к проблеме со стороны суданской армии и несоблюдение вооруженными силами предыдущих перемирий", - указал представитель сил быстрого реагирования. Официальных комментариев ВС Судана по поводу отсрочки консультаций в Джидде пока не поступало.

Последнее из перемирий между армией и спецназом, которое объявлялось на три дня, официально завершилось в минувшую среду, однако уже накануне стороны в очередной раз вступили в вооруженные столкновения в столице страны. За минувшие два месяца участники суданского конфликта более десятка раз объявляли о перемирии, но ни одно из них не было соблюдено в полном объеме.