26 июня, 16:27

В Армении женщины смогут пройти срочную службу со сроком на шесть месяцев

Соответствующее заявление могут подать граждане женского пола от 18 до 27 лет

ЕРЕВАН, 26 июня. /ТАСС/. Парламент Армении в понедельник во втором и окончательном чтении ратифицировал законопроект, позволяющий женщинам на добровольной основе проходить воинскую срочную службу сроком на шесть месяцев. Законопроект был представлен в парламенте министром обороны республики Суреном Папикяном.

"Вводится система обязательной воинской службы для граждан женского пола на добровольных началах. По закону для обязательной воинской служба устанавливается сроком на шесть месяцев, заявление могут подать граждане женского пола в возрасте от 18 до 27 лет", - отметил он.

Глава Минобороны также добавил, что они будут служить в военно-учебной части, где проведут весь период срочной службы. "С этой целью идет процесс формирования женского батальона, управлять которым будут женщины, проходящие военную службу по контракту", - добавил он.

Принятый законопроект вступит в силу после подписания президентом Армении. 

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