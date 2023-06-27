Минск ратифицировал конвенцию о железнодорожных перевозках

Документом, в частности, предусмотрены введение упрощенных процедур проведения контрольных операций в пассажирских поездах и организация их пропуска в безостановочном режиме

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруссия ратифицировала Конвенцию об облегчении пересечения границ при международной железнодорожной перевозке. Соответствующий закон, подписанный президентом республики Александром Лукашенко, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Конвенцию об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа, принятую в городе Женеве 22 февраля 2019 года и подписанную Республикой Беларусь в городе Нью-Йорке 23 сентября 2022 года", - говорится в документе, который ранее был принят нижней и одобрен верхней палатой белорусского парламента.

Конвенцией, в частности, предусмотрены введение упрощенных процедур проведения контрольных операций в пассажирских поездах, организация пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме и сокращение времени проведения всех видов контрольных операций на пограничных станциях. Это упростит и ускорит процесс прохождения госграниц, повысит конкурентоспособность железнодорожного транспорта, его привлекательность для пассажиров, а также окажет положительное влияние на развитие сети высокоскоростных железных дорог.

Депозитарием конвенции является генеральный секретарь ООН.