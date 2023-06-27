США сообщили, что блок AUKUS ведет переговоры с заинтересованными в партнерстве странами

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл уточнил, что шансы новых стран на вступление в объединение зависят от того, что они смогут привнести в блок

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Члены AUKUS (Австралия, Великобритания, США) ведут переговоры со странами, заинтересованными в сотрудничестве с блоком, шансы вероятных партнеров будут зависеть от пользы, которую они смогут принести объединению. Об этом заявил в понедельник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Я действительно считаю, что есть сферы <...>, в которых союзники и партнеры могут помочь, [участвуя] в более масштабных начинаниях. Это может быть гиперзвуковое оружие, это также может быть кибербезопасность, это может быть противолодочная оборона. <...> Думаю, самым главным при этом будет то, что вы сможете привнести и сделать это таким образом, чтобы [ваш вклад] был практичным и оперативным. Мы ищем не просто теоретические предложения и партнерства, но практические реальные усилия, которые укрепят оборонные возможности. <...> Мы обсуждаем это с рядом заинтересованных стран", - сказал он.

Представитель СНБ добавил, что Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты четко дали понять, что "при соблюдении определенных условий" будут готовы сотрудничать с новыми партнерами. "Вопрос не только в том, что вы получите, но в том, что вы привнесете", - подчеркнул он.

Позицию Кэмпбелла разделяет и начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, который также принимал участие в мероприятии в Центре стратегических и международных исследований. "Думаю, что есть огромный потенциал для этого [партнерства] в определенных областях", - согласился он, добавив, что очень важно, чтобы члены альянса "были уверены, что могут обмениваться информацией" с новыми потенциальными союзниками.