ВВС Британии заявили о профессионализме ВКС России при перехвате самолетов

Британский патруль постоянно находился в международном пространстве и не входил в воздушное пространство РФ, подчеркнул сотрудник британского Минобороны

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС Великобритании, выполнявшие полет над Черным морем, не входили в воздушное пространство РФ, при этом экипажи российских самолетов действовали в безопасной и профессиональной манере. С таким заявлением выступил представитель британского оборонного ведомства после того, как российские военные сообщили, что навстречу британским самолетам в понедельник были подняты Су-27 ВКС РФ.

"Самолет королевских ВВС RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его [истребителя] Typhoon осуществляли стандартную операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем в понедельник, 26 июня 2023 года. В районе присутствовали российские самолеты. Экипажи самолетов королевских ВВС и российских самолетов действовали в безопасной и профессиональной манере. Патруль постоянно находился в международном пространстве и не входил в воздушное пространство России", - заявил сотрудник британского Минобороны, слова которого приводит газета Daily Mail.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ проинформировали, что в понедельник два российских Су-27 сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя ВВС Великобритании над Черным морем.

При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации, добавили в центре. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы РФ.

Там также пояснили, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.