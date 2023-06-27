Трюдо выразил надежду на возобновление сотрудничества Канады с РФ в Арктическом совете

В текущей политической обстановке Оттаве было бы сложно взаимодействовать с Москвой даже по повестке борьбы с изменениями климата, указал канадский премьер-министр

ОТТАВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду, что со временем его страна сможет возобновить сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета, которое Оттава решила приостановить из-за проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Я, конечно, надеюсь, что мы достигнем той точки, когда [вновь] сможем работать с Россией [в рамках Арктического совета]", - сказал Трюдо журналистам по итогам своей поездки в Исландию, где он принял участие во встрече глав правительств Северных стран. Его выступление показали канадские телеканалы.

В текущей политической обстановке, по словам премьер-министра, Канаде было бы "невероятно трудно" взаимодействовать с Россией даже по повестке борьбы с изменениями климата, которую Оттава активно продвигает на всех международных площадках.

Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая этого года в Салехарде. Из-за проведения СВО страны Запада во многом приостановили взаимодействие с РФ в этой организации.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ.