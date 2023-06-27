Канада заявила о заинтересованности в сохранении посольства в Москве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что Оттава в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией уже выслала несколько российских дипломатов, что привело к сокращению канадской дипмиссии в Москве

ОТТАВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Канады по-прежнему заинтересованы в сохранении своего дипломатического присутствия в России, каких-либо дальнейших шагов по сокращению дипсостава не планируется. Об этом в понедельник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам своей поездки в Исландию, где он принял участие во встрече глав правительств Северных стран. Его выступление показали канадские телеканалы.

"Нам по-прежнему очень полезно иметь людей на местности [в посольстве Канады в Москве], которые бы анализировали происходящие [в России] события, - сказал он, отвечая на вопрос о том, не собирается ли Канада по примеру Исландии приостанавливать работу своего посольства в РФ. - Очевидно, что каждая страна принимает собственные решения". Трюдо также сообщил, что обсуждал эту ситуацию с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир и "понимает причины ее решения".

Премьер Канады также напомнил, что Оттава в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ уже выслала несколько российских дипломатов, что привело в итоге к "серьезному сокращению [канадской дипломатической] миссии в Москве".

Ранее сообщалось, что Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа.