Австралия заявила, что пока не планирует возобновлять работу своего посольства на Украине

Канберра перевела работавших на Украине дипломатов из своего посольства в Польшу 22 февраля 2022 года

СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии пока не рассматривает возможность возобновления работы своего дипломатического представительства на Украине из соображений безопасности. Об этом во вторник сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

По ее словам, МИД страны продолжает "следить за ситуацией на Украине, но пока вопросы безопасности сотрудников и сохранности [имущества] не решены, и это следует учитывать". "Когда возобновление работы [посольства] будет целесообразным и безопасным, мы вернемся в страну", - указала Вонг в эфире радиостанции ABC.

Австралия перевела работавших на Украине дипломатов из своего посольства в Польшу 22 февраля 2022 года. Марис Пейн, занимавшая тогда пост министра иностранных дел, заявила, что сотрудники миссии покинули страну и продолжили работу в Варшаве. 29 июня 2022 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о том, что Канберра рассматривает возможность вернуть свое дипломатическое представительство в Киев, однако никаких решений по этому поводу за прошедший год принято не было.