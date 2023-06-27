В Венгрии заявили, что Европа совершит самоубийство, если не будет сотрудничать с Китаем

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт считает контакты с Пекином не только взаимовыгодными, но и крайне необходимыми

БУДАПЕШТ, 27 июня. /ТАСС/. Евросоюз совершит экономическое самоубийство, если прекратит сотрудничество с Китаем. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном экономическом форуме в китайском городе Таньцзинь.

Глава МИД отметил, что многие страны ЕС рассматривают контакты с Китаем как "риск и угрозу", то время как Венгрия считает их не только взаимовыгодными, но и крайне необходимыми. Разрыв этих связей был бы равносилен "жестокому самоубийству" европейской экономики, особенно с учетом снижения ее конкурентоспособности, заявил Сийярто. "Поэтому интересам Европы отвечает сотрудничество с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды", - сказал министр, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Если мы разорвем связи между Европой и Китаем, то это подорвет европейскую экономику", - подчеркнул Сийярто, напомнив, что годовой товарооборот между сторонами составляет €865 млрд. Он также обратил внимание, что в 2010 году доля Китая в общемировом ВВП составляла 9%, в то время как доля ЕС равнялась 22%, однако ситуация изменилась, и сейчас доля Китая достигла 18%, а доля ЕС уменьшилась до 17%. "Если мы будем смотреть на Китай как на соперника, а не как на партнера по сотрудничеству, то Европа проиграет ему", - считает глава МИД.

Он также высказал убеждение в том, что Евросоюзу не следует навязывать другим странам "собственную политическую систему", а экономическое сотрудничество должно основываться не на идеологических постулатах, а на взаимной выгоде. В связи с этим он подтвердил намерение Венгрии продолжать взаимодействие с Россией в сфере энергетики. "Для нас покупка природного газа у России - не вопрос политических предпочтений, а вопрос физической реальности", - сказал министр.