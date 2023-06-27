СМИ: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год

Как сообщил портал Euractiv, высока вероятность того, что срок его полномочий будет продлен 28 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год. Об этом во вторник сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в альянсе.

По их данным, высока вероятность того, что срок его полномочий будет продлен в среду, 28 июня.

Дипломаты НАТО отмечают способность Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях, пишет портал. По их словам, продление срока полномочий генсека позволит сэкономить время и сосредоточить внимание на поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в дебаты о личностях кандидатов.

Еще одной из причин такого решения источники портала называют задержку контрнаступления Украины, которая не оставляет альянсу времени для переосмысления своей стратегии.

Ранее газета The Times сообщила, что в преддверии открывающегося 11 июля саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не смогли согласовать кандидатуру нового генсека, в связи с чем ожидается новое продление срока полномочий Столтенберга.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре. Как отмечает агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий, и занимает пост генсека почти девять лет. 20 февраля Столтенберг в интервью телеканалу CNN подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью.