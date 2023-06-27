Лукашенко заявил, что 24 июня первые полчаса говорил с Пригожиным исключительно матом

Президент Белоруссии отметил, что основатель ЧВК "Вагнер" сразу согласился поговорить с ним по телефону

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Первые 30 минут переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время мятежа велись "на матерном языке". Об этом сообщил сам Лукашенко.

"Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко также сообщил, что Пригожин сразу согласился поговорить с ним по телефону и во время разговора "у Евгения [была] полная эйфория".