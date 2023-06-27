Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер"

Президент республики добавил, что "кто захочет там служить, они найдут туда дорогу"

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Пунктов по набору желающих вступить в ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не будет. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Нам не надо открывать никакие пункты по набору [в ЧВК] "Вагнер". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо. И их не будет, - заявил Лукашенко во вторник, его слова приводит агентство БелТА. - А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу".

Лукашенко отметил, что ему известно, что в ЧВК "Вагнер" служит белорус, бывший военный. "Если кто-то и хотел служить в "Вагнере", там, кстати, есть один, Дима. Он [Пригожин] мне назвал его. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный, - рассказал Лукашенко. - Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые, но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью".