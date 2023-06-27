27 июня, 14:07,
обновлено 27 июня, 14:23

Лукашенко: Минск не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе с ЧВК "Вагнер"

По словам белорусского президента, Минск при желании мог бы это сделать и без ЧВК

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не готовит провокаций перед саммитом НАТО в Вильнюсе, хотя при желании мог бы это сделать и без ЧВК "Вагнер".

"Мы не собираемся [готовиться] ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай - они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Так президент прокомментировал сообщения о том, что ЧВК "Вагнер" намерена организовать из Белоруссии некую провокацию перед саммитом НАТО.

Встреча на высшем уровне представителей стран НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация