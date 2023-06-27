Зеленский заявил, что "скоординировал позиции" с премьером Норвегии перед саммитом НАТО

По словам президента Украины, во время разговора он "озвучил некоторые оборонные нужды" его страны

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора "скоординировал позиции" с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

"Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре <...> скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО", - написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский добавил, что во время разговора "озвучил некоторые оборонные нужды Украины, в частности в артиллерии". Также он пригласил премьера Норвегии на Украину.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.