В Греции заявили, что Блинкен рассчитывает на сотрудничество с Афинами в рамках НАТО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США подчеркнули необходимость поддержания стабильности в Восточном Средиземноморье

АФИНЫ, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Грецией как в двустороннем плане, так и в рамках НАТО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба греческого премьера после телефонного разговора премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с госсекретарем США.

По ее информации, Блинкен позвонил Мицотакису, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах 25 июня. "В ходе общения Блинкен отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества - как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО - с новым правительством Греции. Премьер-министр и госсекретарь США подчеркнули необходимость поддержания стабильности в Восточном Средиземноморье", - отметили в пресс-службе.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня досрочных парламентских выборах, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций. Премьер принял присягу в президентском дворце в понедельник, а все остальные члены кабинета - во вторник.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.