Глава Евросовета сообщил, что саммит ЕС обсудит ядерную безопасность на Украине

На мероприятии будет присутствовать генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза 29-30 июня рассмотрят риски для ядерной безопасности на Украине в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС и "непрерывную финансовую и военную помощь Киеву". Об этом написал в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель в открытом письме - приглашении на встречу лидерам входящих в сообщество стран.

Он подчеркнул, что на саммите будет присутствовать и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, которого позвали для обсуждения европейской и глобальной безопасности.

"Наша встреча начнется с ланча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, мы обсудим вопросы европейской и глобальной безопасности, - отметил Мишель. - Разрушение дамбы Каховской ГЭС ранее в этом месяце стало одной из величайших гуманитарных катастроф нашего времени, и оно также угрожает крупнейшей атомной электростанции в Европе (имеется в виду Запорожская АЭС - прим. ТАСС). Мы должны подтвердить наши обязательства помогать Украине как можно дольше путем непрерывной финансовой и военной помощи Киеву".

Мишель отметил, что на саммите будет обсуждаться "твердая позиция ЕС в отношении Китая". Он также высказал предположение, что события минувших выходных свидетельствуют об "отсутствии единства в России", и призвал европейских лидеров продемонстрировать "непоколебимое единство для контраста". В понедельник главы МИД ЕС смогли договориться об увеличении на €3,5 млрд финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты поставок оружия Киеву, однако не смогли утвердить очередной, 8-й транш военной помощи в размере €500 млн, который заблокировала Венгрия.