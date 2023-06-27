В Госдепе надеются, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что это важная инициатива, направленная на то, чтобы продовольствие продолжало поступать из Украины в те части мира, которые от этого зависят

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки и продолжит выполнять ее условия в полном объеме. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы видели, как Россия продолжает угрожать выходом из зерновой инициативы почти с того самого дня, когда они подписали первую версию документа, поэтому мы надеемся, что Россия прекратит эти угрозы и будет выполнять обязательства, на которые согласилась", - утверждал он. "Это важная инициатива, направленная на то, чтобы продовольствие продолжало поступать из Украины в те части мира, которые от этого зависят", - добавил Миллер.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля. ООН и западные страны считают важным сохранить действие зерновой инициативы.

Турция прилагает усилия, чтобы договориться с участниками договоренностей об их новом продлении. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что сделка не будет продлена, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, который, в частности, включает отмену санкционных ограничений против российского аграрного экспорта. Министр отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.