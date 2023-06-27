Блинкен и глава МИД Азербайджана обсудили мирные переговоры Баку и Еревана

Как сообщили в Баку, Джейхун Байрамов заявил о важности вывода ВС Армении с территории Азербайджана

БАКУ, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на встрече в Вашингтоне перспективы переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Стороны обсудили мирный процесс и перспективы переговоров по проекту двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи Байрамов изложил позицию официального Баку в связи с мирным соглашением, заявив о важности вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана.

По завершении встречи Байрамова и Блинкена состоялись также трехсторонние переговоры с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Затем азербайджанская и армянская делегации начали переговоры в двустороннем формате.