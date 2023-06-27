США предупредили о якобы нарушающих закон при добыче золота в Африке, включая ЧВК "Вагнер"

Речь идет, в частности, о Госдепартаменте, министерствах финансов, торговли и национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американское правительство распространило во вторник предупреждение для частного сектора в США и за рубежом насчет предполагаемых нарушителей закона при торговле золотом в Африке, включив в эту категорию российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер".

Документ был подготовлен и обнародован семью ведомствами администрации США. Речь идет, в частности, о Госдепартаменте, министерствах финансов, торговли и национальной безопасности.

В предупреждении говорится, что оно "не имеет силы закона". Это уведомление составлено якобы "в свете вызывающих все большую обеспокоенность" данных о "роли незаконных действующих лиц в торговле золотом, включая группу "Вагнер". Документ, по версии американских властей, выпущен для того, чтобы "подчеркнуть <...> конкретные риски, связанные с торговлей золотом в Африке южнее Сахары", заставить участников рынка бороться с незаконными методами производства на континенте этого драгоценного металла.