Глава МИД Италии надеется, что поездка кардинала Дзуппи в РФ "сыграет положительную роль"

В Риме сообщили, что внимательно следят "за всеми мирными инициативами"

РИМ, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что поездка папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву "сможет сыграть положительную роль".

"Мы с большим вниманием следим за всеми мирными инициативами. Инициатива Святого престола особенно авторитетна, посланник Папы Римского Франциска уже был в Киеве, теперь он отправился в Москву. Мы надеемся, что в конце концов возобладает здравый смысл, - приводит его слова во вторник агентство ANSA. - Мы считаем, что двери дипломатии всегда должны быть открыты".

"Я надеюсь, что [поездка] сможет сыграть положительную роль, как и Китай, Турция, все страны, которые стремятся к миру, но повторю, я надеюсь, что мы сможем достичь справедливого мира", - сказал глава МИД Италии.

Во вторник служба печати Святого престола объявила, что Дзуппи посетит Москву 28-29 июня. Как указывалось, основная цель - внести гуманитарный вклад в поиск выхода "из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". По данным ряда СМИ, иерарх уже прибыл во вторник вечером в российскую столицу.

Ранее Дзуппи побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. С 15 по 18 июня ряд встреч, в том числе с Папой Римским Франциском, провел председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Как указывают источники в РПЦ, контакт Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возможен, "если будет подобное желание и позволит график предстоятеля РПЦ". Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин также ранее не исключал такой встречи.