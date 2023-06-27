Министр обороны Молдавии обсудил с представителем НАТО региональную безопасность

Также обсуждалось расширение участия представителей республики в международных миротворческих миссиях и модернизация военного института страны

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый и заместитель помощника генерального секретаря НАТО по операциям Бурку Сан обсудили во вторник в Кишиневе укрепление безопасности и противодействие гибридным угрозам и пропаганде.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в региональной безопасности, обсуждались вопросы помощи Молдавии в противодействии гибридным угрозам, необходимость разработки механизма противодействия дезинформации и пропаганде", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Молдавии. Также обсуждалось расширение участия представителей республики в международных миротворческих миссиях и модернизация военного института страны.

Опрос, представленный в мае молдавской компанией Date Inteligente показал, что число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев выросло примерно на восемь процентных пунктов. Согласно этому исследованию, против вхождения республики в военный блок выступают 63,5% респондентов, поддерживают 26,1%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами через референдум.