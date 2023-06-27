СМИ сообщили о прибытии корвета "Махачкала" в иранский порт Бендер-Энзели

Флагман Каспийской флотилии направился в Иран для реализации постановлений совместной комиссии по военному сотрудничеству между Москвой и Тегераном

ДУБАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Малый артиллерийский корабль "Махачкала" прибыл в порт Бендер-Энзели, расположенный на берегу Каспийского моря в иранской провинции Гилян. Об этом во вторник сообщило агентство Tasnim.

Экипаж флагмана Каспийской флотилии направился в Иран для реализации постановлений совместной комиссии по военному сотрудничеству между Москвой и Тегераном, инспекции портов и "развития морской дипломатии". Как отмечает агентство, представители российских ВМС проведут переговоры с командующим Северным морским флотом Ирана Хамидом Резой Саадатом.

Проект малого артиллерийского корабля "Махачкала" разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро. Корабль построен с применением технологий "стелс" и вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-миллиметровой системой залпового огня "Град-М". Благодаря малой осадке и высокой маневренности он способен решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.