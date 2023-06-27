Глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам прибыл на Тайвань

Американскую делегацию 28 марта примет глава администрации острова Цай Инвэнь

ГОНКОНГ, 27 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США прибыла во вторник на Тайвань. Как сообщило внешнеполитическое ведомство острова, ее возглавляет председатель комитета по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс.

В состав делегации вошли девять членов Палаты представителей, при этом семь конгрессменов являются членами комитета по вооруженным силам. В их числе - глава меньшинства в комитете от Демократической партии Адам Смит.

В среду делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Кроме того, в ходе визита у них состоится встреча с главой внешнеполитического ведомства острова Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе).

Как говорится в заявлении Американского института на Тайване (AIT, де-факто выполняет функции посольства США), в ходе визита планируется обсудить региональную безопасность, торговлю, инвестиции и другие вопросы. Визит завершится 29 июня.

США являются для Тайваня главным поставщиком вооружений и военной техники. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.