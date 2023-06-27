Министры обороны США и Германии обсудят помощь Украине и укрепление НАТО

На встрече будет затронута тема поддержки ФРГ, направленной на усиление восточного фланга альянса, уточнили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус обсудят в среду на личной встрече укрепление восточного фланга НАТО и военную помощь Украине.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Завтра министр обороны Остин примет министра обороны ФРГ Бориса Писториуса для двусторонней встречи здесь, в Пентагоне. Лидеры обсудят несколько вопросов, включая поддержку Германии, направленную на укрепление восточного фланга НАТО, и их существенный вклад в оказание Украине военной помощи", - сказал он.