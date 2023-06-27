Вице-премьер Армении обсудил с представителем США вопросы атомной энергетики

Мгер Григорян и Джастин Фридман также затронули вопросы развития цифровизации и высоких технологий

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил со старшим советником Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента США Джастином Фридманом возможности сотрудничества в атомной сфере. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Армении.

"В ходе встречи собеседники обсудили возможные направления сотрудничества в сфере атомной энергетики. Состоялся также обмен мнениями по глобальным тенденциям развития человеческого капитала, цифровизации и высоких технологий. Обсуждались реформы, осуществляемые в этих сферах в Армении", - говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что Григорян представил собеседнику основные вызовы в области энергетики в Армении и отметил важность участия республики в региональных энергетических проектах.