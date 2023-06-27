В Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил желание страны урегулировать вопросы, решение которых является ключевым для мира в регионе, сообщает пресс-служба армянского МИД

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении Арарата Мирзояна, США Энтони Блинкена и Азербайджана Джейхуна Байрамова прошла в Вашингтоне. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД Армении.

"В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Министр Мирзоян коснулся неурегулированных вопросов, решение которых является ключевым для мира в регионе. Подтверждено желание Армении работать в этом направлении, при этом подчеркнута важность соблюдения обязательств сторонами", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее во вторник прошла двусторонняя встреча Мирзояна и Блинкена, в ходе которой была подчеркнута важность обеспечения процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года, отвода войск с границы, а также решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Стороны обсудили также тему разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.