Нидерланды на саммите НАТО ожидают конкретных решений по вступлению Украины в альянс

Премьер-министр страны Марк Рютте уточнил, что одна из необходимых мер - создание Совета НАТО - Украина

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Члены НАТО на саммите в Вильнюсе хотят подать четкий сигнал Украине, что ее будущее - в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами некоторых стран альянса.

"Мы рассматриваем возможности для принятия решений на саммите, которые подадут четкий сигнал Украине, что ее будущее - в НАТО, - отметил он. - Речь идет о конкретных мерах. Одна из них заключается в организации Совета НАТО - Украина. Это позволит 31 стране альянса работать на одном уровне с Украиной".

"Эти обсуждения продолжаются, и я уверен, что на саммите в Вильнюсе будут достигнуты соответствующие договоренности", - подчеркнул премьер.