Литва назвала адекватной реакцией НАТО усиление сдерживания и развертывание ПВО

Ситуация в сфере безопасности за последнее время значительно ухудшилась, считает президент страны Гитанас Науседа

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что усиление средств сдерживания на восточном фланге НАТО и развертывание эффективных систем противовоздушной обороны было бы необходимой реакцией на развитие ситуации в сфере безопасности в регионе. Об этом он заявил по итогам встречи в Гааге с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств Североатлантического альянса.

По оценке Науседы, ситуация в сфере безопасности за последнее время значительно ухудшилась. "Мы сталкиваемся с растущими угрозами и должны адекватно реагировать. Сдерживание и противовоздушная оборона являются важнейшими приоритетами", - сказал Науседа.

Президент Литвы выразил надежду на то, что во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, по этим вопросам будут приняты соответствующие решения.