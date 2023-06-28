В Пентагоне сообщили, что Остин не контактировал с Шойгу по ситуации с ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер отметил, что глава Пентагона был на связи с ключевыми союзниками и партнерами и делился с ними информацией о происходившем в России

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не контактировал со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Отвечая на ваш вопрос: министр не разговаривал со своим российским коллегой", - заявил Райдер, комментируя попытку мятежа в России. При этом представитель военного ведомства США подтвердил, что Остин в минувшие выходные дни "активно взаимодействовал с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы делиться информацией о происходившем в России", а также заверить в отсутствии у Вашингтона намерений вмешиваться в эти события. Кроме того, Остин во время всех этих телефонных бесед подчеркивал, что "поддержка Украины Соединенными Штатами не изменится" и что она остается в центре внимания американской администрации, пояснил Райдер.

Затронув тему планов передачи коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву, он отметил, что точные сроки начала таких поставок остаются неизвестными. "Нидерланды и Дания добровольно взялись координировать формирование этой программы. У них сейчас идет этот процесс, шлифуются детали в плане того, как будет выглядеть такая подготовка [украинских военных летчиков]", - сказал представитель Пентагона. По его словам, западные государства также решают, "где в действительности будет идти эта подготовка". "Не стану ставить телегу впереди лошади и строить догадки относительно графика [поставок F-16 Киеву]. Но вы слышали, что мы [США] привержены поддержке этой программы. Так что мы продолжим работать с Данией, Нидерландами и другими партнерами и союзниками, которые согласились поддерживать эту программу", - заявил Райдер.

Он напомнил, что Дания, как уже объявлял на днях Вашингтон, запросила у США как у производителя этих самолетов официальное "разрешение на проведение обучения украинцев применению [истребителей] F-16". "Это было получено Госдепартаментом [США] и рассматривается. Как только у нас будут новости, мы их сообщим. Мы все привержены обеспечению украинцам подготовки, которая нужна как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - добавил Райдер.