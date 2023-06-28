Президент Румынии заявил, что НАТО должна помочь Молдавии укрепить устойчивость

Клаус Йоханнис считает, что таким образом страна улучшит свою ситуацию

ГААГА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что положение в Молдавии является "чрезвычайно серьезным", НАТО должна помочь ей. Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции во вторник по итогам встречи с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидеров ряда государств - членов Североатлантического альянса.

"Республика Молдова вызывает у меня серьезную озабоченность, и, как я узнал сегодня, не только у меня, а у всех нас, - сказал глава румынского государства. - Ситуация в Молдове чрезвычайно серьезна, думаю, мы должны найти способ помочь Молдове укрепить устойчивость и улучшить свою ситуацию. Я очень рад, что эту оценку разделяют коллеги, было бы очень хорошо, если бы эти аспекты нашли отражение в выводах саммита в Вильнюсе".

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, в декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям с НАТО. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.

Согласно результатам опроса, которые опубликовала во вторник неправительственная организация WatchDog.md, половина жителей Молдавии выступает против вступления страны в НАТО. Если бы референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО состоялся в ближайшее воскресенье, то вступление в альянс поддержали бы 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили бы против.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.