Конгрессмены США призвали Байдена перестать финансировать климатический фонд ООН

Майкл Маккол и Брайан Маст обосновали это подозрениями в неоправданном финансировании Китая

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и глава подкомитета по надзору и подотчетности Брайан Маст направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой прекратить выделять средства в созданный в рамках конвенции ООН Зеленый климатический фонд, так как подозревают его в неоправданном финансировании Китая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Маккола.

"Мы пишем в связи с тем, что все большее беспокойство вызывает у нас объявление администрации Байдена, сделанное 20 апреля 2023 года, о "выделении $1 млрд средств налогоплательщиков" в Зеленый климатический фонд ООН, который известен как канал финансирования Китайской Народной Республики (КНР). Фонд уже пообещал выделить $100 млн из средств налогоплательщиков в Шаньдунский фонд зеленого развития, но [у фонда] нет надзорного механизма, и он не может представить какие-либо удовлетворительные отчеты, отражающие результаты этих усилий в области климата", - говорится в письме. По мнению конгрессменов, "непрозрачный перевод средств" из фонда Пекину необоснован, так как не отвечает целям ООН по ускорению перехода на чистую энергетику и борьбе с выбросами углерода.

Маккол и Маст также считают, что у Вашингтона нет причин платить "так называемые климатические репарации КНР во имя климатической справедливости", поскольку Пекин, по их мнению, давно перестал быть развивающейся державой и утратил право на получение финансовой помощи от ООН.

Они напомнили, что 27 марта Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях.

"Мы настоятельно призываем вас перестать финансировать глобальные климатические программы. Наконец, мы просим предпринять шаги совместно с нашими союзниками по изменению статуса КНР как развивающегося государства", - заключили законодатели.