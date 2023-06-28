Эксперт исключил отказ Индии от традиционных связей на фоне сближения с США

Нью-Дели с его стратегическими амбициями не может полагаться на одного поставщика, считает автор бразильского интернет-ресурса Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Сближение Индии и США, о котором пишут в западной прессе по итогам визита премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди в Вашингтон на прошлой неделе, не заставит Нью-Дели отказаться от сотрудничества с уже традиционными партнерами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал.

"У Индии своя повестка, и в какой-то момент предложения США перестанут быть для нее удовлетворительными", - сказал он, пояснив, что договоренности, которые заключает Вашингтон, как правило, не учитывают национальные интересы второй стороны. "Это торговые соглашения с минимальными уступками, которые не смогут удовлетворить значительные потребности Индии с ее самым многочисленным в мире населением", - добавил эксперт.

В частности, Фариназо указал, что за счет заключенных в рамках визита соглашений о военно-техническом сотрудничестве с США Индия хоть и расширит круг своих поставщиков оборонной продукции, но не откажется от традиционных связей в сфере ВТС с Россией и Францией. "Страна с такими стратегическими амбициями, как Индия, не может полагаться на одного-единственного поставщика", - утверждает бывший военный. По его мнению, Вашингтону не удастся убедить Нью-Дели оказать безоговорочную поддержку американской политике в регионе даже ценой значительных уступок азиатскому государству.

"Что нужно США, так это втянуть Индию в антикитайский военный блок, но, полагаю, индийцы хорошо понимают, что от конфронтации с КНР они только проиграют", - отметил Фариназо. Он также указал на диаметрально противоположные подходы Вашингтона и Нью-Дели к таким политическим темам, как защита окружающей среды и борьба с изменениями климата, а также вопросы традиционных общественных устоев. В первом случае, отметил эксперт, американские принципы идут вразрез с экономическими интересами Индии, а во втором - либеральная западная повестка наталкивается на неприятие индийских традиционалистов. "Рано или поздно это осложнит их отношения", - заключил он.

Как полагает Фариназо, результаты поездки Моди в Вашингтон не принесут значительных стратегических перемен в Азиатско-Тихоокеанский регионе.