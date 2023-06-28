Сеул ввел санкции против гражданина РФ и его компаний из-за нарушений резолюций СБ ООН

Под рестрикции подпала монгольская компания Hanne Ulaan и российская "Эпсилон"

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Республика Корея ввела санкции против двух физических лиц и двух организаций, среди которых гражданин РФ и российская компания, поскольку они якобы способствовали обходу санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом в среду сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Наше правительство вводит самостоятельные санкции в отношении гражданина РФ Чхве Чхон Гона, который нарушал санкции Совета Безопасности ООН и действовал в интересах Северной Кореи. Наряду с ним санкции вводятся против двух компаний, которыми он владеет и использовал при нарушении санкций, а также против его северокорейского помощника", - информировали в южнокорейском МИД.

Речь идет о российской компании "Эпсилон" и монгольской Hanne Ulaan. Отмечается, что Чхве Чхон Гон ранее был гражданином Республики Корея. Министерство указывает, что монгольская "подставная организация" была создана с целью обхода санкций и оказывала содействие КНДР в "незаконной финансовой деятельности".

Кроме того, Чхве Чхон Гон основал торговую компанию "Эпсилон" совместно с владивостокским представителем банка КНДР Со Мёном, этот банк находится под санкциями Совбеза ООН.

Южнокорейские дипломаты добавили, что это девятый по счету пакет самостоятельных санкций республики с октября 2022 года. МИД также отметил, что впервые вводит ограничения против человека южнокорейского происхождения.