28 июня, 05:27
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Нагорном Карабахе при обстреле со стороны азербайджанской армии погибли четверо военных

Огонь велся из артиллерийских средств с применением БПЛА, заявили в Минобороны НКР

ЕРЕВАН, 28 июня. /ТАСС/. Четверо военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли в ночь на среду в результате артиллерийского удара азербайджанскими ВС. Об этом сообщило агентство Арменпресс со ссылкой на Минобороны НКР.

По его утверждению, 28 июня с 01:30 (00:30 мск) "подразделения ВС Азербайджана из артиллерийских средств, применяя также БПЛА [беспилотных летательных аппаратов], открыли огонь по армянским позициям в направлении Мартуни и Мартакерта".

С армянской стороны четверо погибших, отметили в Минобороны НКР. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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