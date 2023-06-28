Премьера Британии уличили в использовании ручек со стирающимися чернилами

Представитель Риши Сунака заверил, что глава правительства никогда не прибегал к функции удаления текста

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака признал, что тот давно пользуется ручками со стирающимися чернилами, однако заверил, что глава правительства никогда не прибегал к функции удаления текста. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph.

Представителю Сунака пришлось дать пояснения после того, как журналисты обратили внимание, что премьер очень часто пользуется одноразовой перьевой ручкой Pilot V со стираемыми чернилами, задав вопросы о том, как это сочетается с принципами прозрачности в деятельности членов правительства. Как говорится в статье, официальные фото свидетельствуют о том, что, будучи министром финансов (2020-2022), Сунак подписал такой ручкой двустороннее соглашение со Швейцарией, использовал ее на переговорах с коллегами по Группе двадцати. Уже став премьером, он был замечен с нею в руках на пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в феврале, когда было объявлено о согласовании новой сделки по Brexit, на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии в июне, во время брифингов с журналистами.

Представитель премьера заверил, что тот никогда не стирал текст, написанный при помощи этих перьевых ручек ценой примерно £5 ($6,35). "На самом деле, это одна из лучше всего продаваемых перьевых ручек в стране, эта марка входит в топ-10 лучших перьевых ручек. Она также поставляется на нужды гражданской службы и используется ею. Он пользуется этой перьевой ручкой, но он не использовал ее для стирания текста", - сказал представитель Сунака.

Представители оппозиционной Лейбористской партии воспользовались этой канцелярской историей, чтобы заявить, что лидер правящей Консервативной партии "пристрастился к увиливанию". "Никакие стирающиеся чернила не смогут прикрыть его мрачные результаты неудач и нарушенных обещаний, как в качестве главы Минфина, так и премьер-министра", - приводит газета слова неназванного представителя лейбористов.